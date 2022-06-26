Высокую пожарную опасность прогнозируют в Липецкой области

В Липецкой области ожидается высокая пожарная опасность в лесах. Жителей региона просят соблюдать правила безопасного поведения.

Четвертый класс пожарной опасности установится с 27 июня, пишет LipetskMedia. Высокая вероятность возгораний ожидается в связи с жарой и усилением ветра.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток температура воздуха будет составлять +13…+18 градусов, в дневные часы ожидается +27…+32 градуса. Осадков не будет, ветер усилится до 12 м/с.

Рекорд по жаре для 27 июня был установлен в 2010 году, когда воздух прогрелся до +38 градусов.