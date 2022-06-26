Скончалась актриса Альбина Тиханова

Актриса театра и кино Альбина Тиханова скончалась в возрасте 75 лет. Об этом 26 июня сообщил портал «Кино-театр.ру».

О причинах смерти не говорится.

Тиханова окончила в 1968 году Новосибирское театральное училище, карьеру начинала в местном театре «Красный факел». В разное время также выступала на сценах Нового драматического театра, Театра Сергея Безрукова и МХТ им. Чехова.

Самыми известными фильмами с участием Тихановой стали «Аритмия» и «Прости меня, Алеша». Также она снималась в сериалах «Тихий Дон», «Домашний арест» и «Обнимая небо».