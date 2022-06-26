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Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с «Азота»

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) эвакуировали еще около 250 человек с территории завода «Азот» в Северодонецке. Такое заявление в воскресенье, 26 июня, сделал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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Отмечается, что среди эвакуированных есть маленькие дети.

«Вчера много эвакуировали, человек 200, сегодня еще больше, 250 человек, наверно, будет больше. Сначала их отвозим в безопасное место, потом в Старобельск уже, а МЧС ЛНР их размещает», — приводит слова представителя военной комендатуры ЛНР в Северодонецке с позывным Фазан агентство Луганскинформцентр.

Ранее, 25 июня, посол ЛНР в РФ заявил, что освобожденные с территории завода «Азот» мирные жители сообщают, что внутри могут находиться еще сотни людей. По его словам, количество гражданских, содержавшихся на «Азоте», может быть больше, чем ожидалось, поскольку убежища предприятия не сообщаются между собой и к некоторым помещениям украинские военные не имели доступа.

В тот же день представители Народной милиции (НМ) ЛНР заверили, что люди, остающиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым.

Кроме того, в субботу стало известно, что промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России.

Кроме того, накануне сообщалось, что с территории химического завода «Азот» были эвакуированы 800 мирных жителей.

За день до этого сообщалось, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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