Принца Чарльза уличили в получении миллионов наличными от катарского шейха

Принц Уэльский Чарльз подвергся критике за то, что принимал крупные суммы наличными в качестве пожертвований от шейха Хамада бен Джасема Аль Тани, который в 2007–2013 годах занимал пост премьер-министра Катара. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

При этом в статье отмечается, что в период с 2011 по 2015 год Чарльзу трижды лично вручали сумки с €1 млн наличных, предназначавшихся для благотворительных организаций, которые курирует сын королевы Елизаветы II.

Официальная резиденция принца подтвердила, что он действительно получал эти суммы, и отметила, что они были немедленно направлены в одну из благотворительных организаций принца, где распорядились средствами должным образом и позаботились о соблюдении всех необходимых процедур.

В The Sunday Times не ставят под сомнение законность осуществленных шейхом платежей. Но там подмечают, что встречи наследника престола с экс-премьером Катара проходили без секретаря принца и не упоминались в перечне официальных мероприятий с участием старших членов британской королевской семьи.

В сентябре 2021 года сообщалось, что предприниматель из Саудовской Аравии Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз в 2016 году получил орден Британской империи в обмен на пожертвования в размере £1,5 млн (около $2,1 млн по текущему курсу). Как отмечается, ключевую роль в этой сделке мог играть ближайший член окружения принца Уэльского Чарльза Майкл Фосетт. Ранее Фосетт исполнял обязанности камердинера принца, а в последние годы занимал пост исполнительного директора благотворительного фонда его высочества.