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Госдеп оценил потери России от эмбарго на золото в $19 млрд

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Фото: Global Look Press/Gennadii Khameliyanin
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Потери России от запрета на импорт золота составят $19 млрд в год. Об этом 26 июня заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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«Это вторая по уровню доходов статья экспорта России после энергетики. Она составляет $19 млрд в год, причем основная часть приходится на страны G7. Это значительно», — сказал Блинкен CNN.

Глава Госдепа также заявил, что российская экономика сократится на 8–15% в связи с введенными Западом санкциями.

Ранее в этот день сообщалось, что в Великобритании, США, Канаде и Японии намерены запретить импорт золота из России. Отмечается, что ограничения вступят в силу в ближайшее время. При этом запрет на импорт золота из РФ не затронет уже приобретенное — только на вновь добытое и переработанное.

Президент США Джо Байден подтвердил, что страны «Большой семерки» откажутся от покупки российского золота. Также этот вопрос намерены рассмотреть в Евросоюзе.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев уверен, что запрет на импорт российского золота не приведет к каким-либо значимым последствиям для экономики, так как это — весьма специфический товар.

«В ювелирной промышленности основными потребителями золота сейчас являются Индия, Китай и арабские страны Ближнего Востока. США, конечно, тоже являются потребителем, но не основным. Как Байден собирается запретить приобретение золота Китаю и Индии — это большой вопрос», — заявил Беляев.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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