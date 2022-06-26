Ребенок утонул в аквапарке под Волгоградом

Подросток погиб в аквапарке в Волжском Волгоградской области, скатившись с горки. Об этом в воскресенье, 26 июня, журналистам сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Отмечается, что в воскресенье семья из Астрахани приехала в аквапарк в Волжском. Там 13-летний мальчик отпросился у родителей скатиться с одной из горок, на спуске его должен был встречать отец, но подросток пошел на другую горку.

«Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без признаков жизни», — сообщили в СК.

Уточняется, что причиной его смерти явилась механическая асфиксия в результате утопления.

Возбуждено уголовное дело за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека.

22 мая СУ Следственного комитета РФ по Подмосковью возбудила уголовное дело после того, как четырехлетний мальчик утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Королева в Московской области. Мальчик находился с родственниками в бассейновой зоне, но в какой-то момент малыш спрыгнул с обходной дорожки в воду.