Реклама
Прямой эфир
Мир
На «Азоте» в Северодонецке взяли в плен до 70 боевиков
Общество
На прощание с Шатуновым пришли более 10 тыс. человек
Общество
Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары
Мир
Силы ЛНР добрались до промзоны Лисичанска
Мир
Путин посетит Таджикистан и Туркменистан
Происшествия
На площадку санатория «Аю-Даг» в Алуште сошел сель
Мир
Посол ЕС назвал недопустимым введение болезненных для Европы санкций
Мир
Российские военные отразили попытку ВСУ нанести удары по острову Змеиный
Происшествия
МЧС предупредило о возможном подъеме воды в реках Крыма
Мир
В Испании указали на отсутствие обсуждения вступления Украины в НАТО
Общество
В Санкт-Петербурге детей Донбасса пригласили на яркое шоу и на автодром

Ребенок утонул в аквапарке под Волгоградом

0
Фото: Global Look Press/Efi Keren
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подросток погиб в аквапарке в Волжском Волгоградской области, скатившись с горки. Об этом в воскресенье, 26 июня, журналистам сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

В единственном числе: почему подростки чувствуют себя отчужденными в школе
Эксперты связывают это с чрезмерной увлеченностью смартфонами

Отмечается, что в воскресенье семья из Астрахани приехала в аквапарк в Волжском. Там 13-летний мальчик отпросился у родителей скатиться с одной из горок, на спуске его должен был встречать отец, но подросток пошел на другую горку.

«Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без признаков жизни», — сообщили в СК.

Уточняется, что причиной его смерти явилась механическая асфиксия в результате утопления.

Возбуждено уголовное дело за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека.

22 мая СУ Следственного комитета РФ по Подмосковью возбудила уголовное дело после того, как четырехлетний мальчик утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Королева в Московской области. Мальчик находился с родственниками в бассейновой зоне, но в какой-то момент малыш спрыгнул с обходной дорожки в воду.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022