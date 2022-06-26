На прощание с Шатуновым пришли более 10 тыс. человек

Более 10 тыс. человек пришли в траурный зал на Троекуровском кладбище в Москве попрощаться с российским певцом Юрием Шатуновым. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщили в Telegram-канале столичного ГБУ «Ритуал».

Из-за жары пришедшим поклонникам организована раздача воды.

«На данный момент, роздано уже более 3 тысяч бутылок. Бесплатная раздача воды продолжится до конца церемонии», — говорится в сообщении.

При этом беременные женщины, дети и маломобильные граждане допускаются на церемонию вне очереди. На месте дежурят три медицинские бригады скорой, готовые в любой момент оказать помощь гражданам.

94 сотрудника правоохранительных органов, в том числе Росгвардии, ГИБДД, МВД, занимаются обеспечением правопорядка.

Корреспондент «Известий» показал кадры собравшихся поклонников Шатунова, которые пришли с ним проститься. По словам журналиста, на траурную церемонию выделили пять часов, чтобы это успели сделать все, кто смог приехать.

По данным «Известий», родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище. Уточняется, что директор покойного экс-солиста группы «Ласковый май» рассказал о планах часть праха захоронить в Германии. О кремации, по словам представителя, еще при жизни попросил сам певец. В ФРГ до настоящего момента проживала семья звезды эстрады.

Юрий Шатунов скончался 23 мая в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности. В тот же день были опубликованы кадры последних минут жизни артиста.

Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.