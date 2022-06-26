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На могиле Шатунова в Москве установят памятник

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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На могиле певца Юрия Шатунова будет возведен трехметровый бронзовый памятник. Об этом 26 июня рассказал «Известиям» директор артиста Аркадий Кудряшов.

«Мы специально взяли место, чтобы была здесь его частичка. Он был патриотом страны. Это легенда, это глыба. Он не хотел вот так помпезно, был очень скромным человеком, очень. Мы приняли решение, чтобы было место, куда могли бы прийти люди», — сказал менеджер.

Он выразил желание, чтобы памятник был высотой 3 м и занимал всю площадь могилы, расположенной на Троекуровском кладбище.

«Мы планируем поставить бронзовый памятник в полный рост. Он это заслужил. Через год хотим объявить конкурс, выберем скульптора. Хотим поставить памятник трехметровый прямо на всю могилу», — заявил Кудряшов.

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Он также рассказал, что Шатунов пользовался искренней любовью россиян, которую нельзя было купить.

«То, что он сделал для России, для эстрады, для культуры, — это показывает народная любовь. Ее невозможно купить ни за какие деньги, ни за какие ротации, ни за какие эфиры. Либо она есть, либо ее нет», — добавил директор.

Прах Шатунова частично будет похоронен в Германии. По словам Кудряшова, о кремации еще при жизни попросил сам певец. В ФРГ до настоящего момента проживала семья артиста.

Юрий Шатунов скончался 23 мая в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности.

Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова. Песня «Белые розы» была одним из хитов Шатунова в конце 1980-х годов.

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