Москвичей предупредили о рекордной субтропической жаре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 26 июня рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

Метеоролог напомнил, что в столице установилась аномальная 30-градусная жара, однако дальше столбики термометров будут продолжать движение вверх.

«В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей, +32…+34°, а это претензия на повтор рекорда дня за всю историю регулярных наблюдений на базовой метеостанции ВДНХ (+33,6°)», — написал Тишковец 26 июня в Telegram-канале.

По словам специалиста, такая температура превышает норму на 10–11 градусов. В среднем такая жара в середине лета фиксируется не чаще одного раза за 12 лет. Он также сравнил нынешнюю погоду в Москве с другими городами мира.

«Это соответствует субтропическому климату таких городов бассейна Средиземноморья, как Мадрид (Испания), Подгорица (Черногория), Рим (Италия), Мальта (Мальта), Афины (Греция), Анталия (Турция)», — отметил Тишковец.

Ранее в этот же день прогноз погоды на неделю дал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, температура превышает норму на 5–6 градусов. Синоптик отметил, что начало июля будет таким же жарким и малооблачным, как конец июня.