Реклама
Прямой эфир
Мир
На «Азоте» в Северодонецке взяли в плен до 70 боевиков
Общество
На прощание с Шатуновым пришли более 10 тыс. человек
Общество
Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары
Мир
Силы ЛНР добрались до промзоны Лисичанска
Мир
Путин посетит Таджикистан и Туркменистан
Происшествия
На площадку санатория «Аю-Даг» в Алуште сошел сель
Мир
Посол ЕС назвал недопустимым введение болезненных для Европы санкций
Мир
Российские военные отразили попытку ВСУ нанести удары по острову Змеиный
Происшествия
МЧС предупредило о возможном подъеме воды в реках Крыма
Мир
В Испании указали на отсутствие обсуждения вступления Украины в НАТО
Общество
В Санкт-Петербурге детей Донбасса пригласили на яркое шоу и на автодром

Захарова отреагировала на подготовку британцев к «ядерному апокалипсису»

Захарова: Лондон отвлекает внимание от внутреннего краха, говоря о ядерной угрозе от России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все рассказы о грядущей ядерной войне с Россией правительство Великобритании использует для того, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем. На это 26 июня указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

От слов к прицелу: что стоит за заявлениями минобороны Великобритании
Замглавы ведомства допустил возможность ударов Киевом по территории России с использованием английских вооружений

«Британский истеблишмент не устает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счет. Это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов», — написала дипломат.

Она также призвала вспомнить историю и понять, что это далеко не первый раз, когда официальные представители Соединенного Королевства прибегают к угрозам ядерной войны.

24 июня Захарова уже заявляла, что со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит, а искажение в целях пропаганды российской политики в сфере ядерного оружия, основанной на недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо.

По ее словам, пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн.

Ранее, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По словам Рябкова, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022