Захарова отреагировала на подготовку британцев к «ядерному апокалипсису»

Все рассказы о грядущей ядерной войне с Россией правительство Великобритании использует для того, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем. На это 26 июня указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Британский истеблишмент не устает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счет. Это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов», — написала дипломат.

Она также призвала вспомнить историю и понять, что это далеко не первый раз, когда официальные представители Соединенного Королевства прибегают к угрозам ядерной войны.

24 июня Захарова уже заявляла, что со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит, а искажение в целях пропаганды российской политики в сфере ядерного оружия, основанной на недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо.

По ее словам, пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн.

Ранее, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По словам Рябкова, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».