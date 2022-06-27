В России отмечают День молодежи

В понедельник, 27 июня, в России отмечается День молодежи. Культуролог Наталия Зинович рассказала «Известиям» об истории праздника.

«В 1958 году был основан День советской молодежи. Отмечался в последнее воскресенье июня. Но в 1993 году Борис Ельцин установил единую дату — 27 июня и переименовал его просто в День молодежи. В Белоруссии и на Украине этот праздник отмечают по советским традициям в последнее воскресенье июня. В СССР День молодежи сопровождался концертами, соревнованиями и комсомольскими слетами», — отметила эксперт.

День молодежи-2022: как отмечают праздник в России

В этот день россияне традиционно участвуют в многочисленных праздничных мероприятиях — концертах, соревнованиях и конкурсах. При этом, как указала Зинович, особенно популярными в День молодежи являются благотворительные акции, ярмарки и фестивали. Большую роль играют волонтерские движения.

Так как в 2022 году праздник выпал на понедельник, многие события провели в выходные.

Программа мероприятий на День молодежи в Москве в 2022 году

Так, в Москве многие мероприятия состоялись в воскресенье. Основная программа развернулась в парке «Музеон», где желающие могли поучаствовать в различных мастер-классах, послушать лекции и присоединиться к другим активностям.

В понедельник, 27 июня, праздничные мероприятия состоятся на фестивале «Пикник». В период с 15:00 до 19:00 мск желающие смогут поиграть в пинг-понг, станцевать зумбу, а также посмотреть выступление группы A’melon7.

Не менее увлекательной будет программа мероприятий в рамках фестиваля профессий «ПроПрофессии и ПроВозможности» на Воробьевых горах. Интересные мастер-классы и возможность попробовать себя в разных профессиональных направлениях — эти и другие необычные активности будут доступны для всех желающих с 11:00 мск.

Подробнее о том, какие еще праздники ждут россиян летом 2022 года, — в материале «Известий».