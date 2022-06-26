В Испании указали на отсутствие обсуждения вступления Украины в НАТО

В НАТО никогда не обсуждали возможность вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом 26 июня сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес

Он также указал, что Украина в качестве кандидата никогда не рассматривалась альянсом.

«Это не обсуждается. Этого никогда не было на столе переговоров, не говорится об этом и сейчас», — цитирует его испанская газета El Pais.

Он также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня, правда в онлайн-режиме.

«Если бы он принял решение приехать, конечно, мы бы встретили его с распростертыми объятиями. Но он уже сказал, что будет участвовать в режиме видеоконференции», — отметил Альбарес.

Днем ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев не собирается предпринимать шаги по вступлению в НАТО, так как понимает бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса.

Еще 15 марта Зеленский заявил, что Украина окончательно убедилась в том, что западные коллеги не дадут ей войти в НАТО. До этого, 8 марта, президент Украины заявил, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО. Он выразил убеждение, что альянс не готов принять республику и опасается конфронтации с Россией.

Несмотря на заявления Зеленского, в апреле Украина отказалась вносить изменения в Конституцию, где закреплен курс на вступление в НАТО.

В феврале 2019 года еще на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепил в Конституции курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. В преамбуле Конституции страны была закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса». Кроме того, в ст. 102 Основного закона прописано, что президент является «гарантом реализации стратегического курса государства» на членство в ЕС и НАТО.