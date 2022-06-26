В результате обстрела Кременной в ЛНР один человек погиб и двое ранены

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) один человек погиб и еще двое пострадали. Инцидент произошел в воскресенье, 26 июня, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате минометного обстрела населенного пункта Кременная погибла женщина 1982 года рождения и двое мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

По данным ведомства, Кременная была обстреляна в 08:00 по местному времени (совпадает с мск) 12 минами из миномета калибра 120 мм.

3 июня во время доставки Народной милицией ЛНР 14 т гуманитарной помощи жители города рассказали, что он все еще подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ.

Бои за освобождение Кременной начались в середине марта. 19 апреля населенный пункт полноценно начал контролироваться Народной милицией ЛНР. Спасатели молниеносно организовали доставку туда гуманитарной помощи, примерно 20 экс-сотрудников ГСЧС Украины перешли в МЧС ЛНР. Сейчас в Кременной живет приблизительно 7–8 тыс. человек.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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