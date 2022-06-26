Реклама
Прямой эфир
Общество
В Санкт-Петербурге детей Донбасса пригласили на яркое шоу и на автодром
Экономика
В ЕС выразили готовность рассмотреть запрет на импорт золота из России
Мир
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
Мир
ВКС России нанесли удары «Калибрами» по учебным центрам ВСУ на Украине
Общество
Сотни людей пришли проститься с Шатуновым на Троекуровское кладбище
Армия
В ГД внесли предложение о службе по контракту сразу после призыва
Мир
Менее 3% компаний Японии решили уйти из России
Культура
Оркестр капеллы Санкт-Петербурга отметил 30-летие концертом
Мир
Мэр Киева сообщил о взрывах в центральной части города
Мир
В Милане перекроют городские фонтаны из-за засухи
Мир
Украинские войска выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР
Сюжет:

В результате обстрела Кременной в ЛНР один человек погиб и двое ранены

0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) один человек погиб и еще двое пострадали. Инцидент произошел в воскресенье, 26 июня, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Союзные войска приблизили полное освобождение ЛНР. Онлайн спецоперации 26 июня
Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»

«В результате минометного обстрела населенного пункта Кременная погибла женщина 1982 года рождения и двое мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

По данным ведомства, Кременная была обстреляна в 08:00 по местному времени (совпадает с мск) 12 минами из миномета калибра 120 мм.

3 июня во время доставки Народной милицией ЛНР 14 т гуманитарной помощи жители города рассказали, что он все еще подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ.

Бои за освобождение Кременной начались в середине марта. 19 апреля населенный пункт полноценно начал контролироваться Народной милицией ЛНР. Спасатели молниеносно организовали доставку туда гуманитарной помощи, примерно 20 экс-сотрудников ГСЧС Украины перешли в МЧС ЛНР. Сейчас в Кременной живет приблизительно 7–8 тыс. человек.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022