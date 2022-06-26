Жители Лоскутовки рассказали об угрозах ВСУ сравнять село с землей

Эвакуированные из Лоскутовки жители рассказали корреспонденту «Известий» об угрозах со стороны украинских войск.

По словам местных жителей, ежедневно в поселке повреждалось при обстрелах «по два-три дома».

«У них была задача — сравнят всё с землей после своего ухода», — отметил один из жителей поселка.

А по словам еще одной жительницы, украинские боевики даже не пытались скрыть этот факт.

«Они об этом говорили, даже не скрывали. Они нам говорили, что сделают нам салют напоследок», — рассказала женщина.

Ранее в воскресенье военкор телеканала «Известия» Денис Кулага рассказал об эвакуации жителей поселка в ЛНР в Первомайск. Он также отметил, что большинство из них признались, что намерены после выдвигаться в сторону Ростовской области, так как там у них находятся родственники.

24 июня в Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга. Там отметили, что также было освобождено 11 населенных пунктов, среди которых и Лоскутовка.

Тогда же стало известно о выходе 800 мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонцке. Мирные жители, вышедшие с территории завода, рассказали корреспонденту «Известий», что ждали российские и луганские силы всё время, пока украинские боевики удерживали их на промзоне. Они также рассказали и о том, что украинские боевики не позволяли им покидать промзону и угрожали расправой за непослушание.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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