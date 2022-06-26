Менее 3% японских фирм готовы к полному уходу из РФ

К уходу из России готовы менее 3% японских компаний, об этом сообщает агентство Kyodo. На сегодняшний день многие фирмы Страны восходящего солнца лишь приостановили свою деятельность в надежде возобновить бизнес в будущем, передает телеканал «Известия». Позиция японских компаний сильно отличается от западных. Так, о своем выходе из России объявили около 48% британских компаний. Кроме того российскую часть бизнеса свернули 33% канадских и 29% американских фирм.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.