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Военкор «Известий» рассказал об эвакуации жителей села Лоскутовка в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военкор телеканала «Известия» Денис Кулага рассказал 26 июня об эвакуации жителей села Лоскутовка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Сейчас всех жителей Лоскутовки, а это порядка 50 человек, доставили в администрацию города Первомайска. Важно отметить, здесь около 10 маленьких детей, есть совсем грудные. Им оказывают помощь в первую очередь», — рассказал корреспондент.

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Журналист показал, что в администрации эвакуированные люди могут оформить регистрацию и другие необходимые документы. А тех, кому нужна медпомощь, распределяют между больницами Стаханова и Первомайска.

Кроме того, жители Лоскутовки поделились своими дальнейшими планами.

«Как удалось узнать, многие собираются отсюда дальше выдвигаться в сторону Ростовской области. Там у большинства эвакуируемых находятся родственники», — сообщил журналист.

24 июня в Минобороны России сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина при блокировании Лисичанска с юга также освободили 11 населенных пунктов, среди которых и Лоскутовка.

В тот же день стало известно, что более 1,6 млн человек с территории Украины, а также из ДНР и ЛНР пересекли границу Ростовской области с 18 февраля.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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