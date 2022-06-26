В Санкт-Петербурге детей Донбасса пригласили на яркое шоу и на автодром

Школьникам из Донецкой и Луганской народных республик в Санкт-Петербурге организовали праздник.

Дети Донбасса вместе с российскими выпускниками совершили путешествие в мечту на празднике «Алые паруса» и повстречались с ожившими мифами Древней Греции, которые ждали их в цирке, куда организаторы купили билеты более чем тысяче детей и их родителям. Также у школьников появилась возможность сесть за руль настоящих гоночных машин.

«Очень понравилась акробатка, девушка без страховки. Видно, что она профессионал», — поделилась впечатлениями зрительница.

Пока зрители знакомятся с цирковым искусством, с манежа звучит живой оперный вокал. Все номера исполняются под аккомпанемент симфонического оркестра, который спрятан за кулисами. Лазерное шоу погружает зрителя в атмосферу магии. Большинство детей из Донбасса впервые увидели музыкальный спектакль.

Выпускной в родных школах Донбасса организовать не удалось, так как одну полностью эвакуировали, а в другую прилетел снаряд.

«У меня сильная аллергия, и мне нельзя сидеть в бомбоубежище, в подвалах. И однажды мы так сидели, мне стало плохо, мы ушли оттуда, и на следующий день попало в тот гараж, где мы сидели», — рассказала София из Дебальцево.

Поддерживать и помогать преодолевать страхи, которых было так много в их маленькой жизни, — одна из миссий благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного акционерным банком «Россия». Для ребят эта поездка стала первым большим путешествием в жизни.

На гоночных трассах автодрома «Игора Драйв» школьники из ДНР и ЛНР смогли примерить роль будущих пилотов «Формулы-1». Дистанция — полторы тысячи метров. Скорость — до 60 км в час. Внушительная для небольшого карта.

«Дети окончили школу. Они сейчас поступают в вузы. Перед ними открывается совершенно новая, интересная жизнь. И мы хотели бы дать им почувствовать, что всё, чего они хотят достичь, — всё возможно. Это ощущение уверенности в своих силах мы и хотели подарить детям», — рассказала директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.