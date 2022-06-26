Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ЕС выразили готовность рассмотреть запрет на импорт золота из России
Мир
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
Мир
ВКС России нанесли удары «Калибрами» по учебным центрам ВСУ на Украине
Общество
Сотни людей пришли проститься с Шатуновым на Троекуровское кладбище
Армия
В ГД внесли предложение о службе по контракту сразу после призыва
Мир
Менее 3% компаний Японии решили уйти из России
Культура
Оркестр капеллы Санкт-Петербурга отметил 30-летие концертом
Мир
Мэр Киева сообщил о взрывах в центральной части города
Мир
В Милане перекроют городские фонтаны из-за засухи
Мир
Украинские войска выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР
Мир
В Швейцарии призвали ЕС к переговорам с РФ по газу и миру на Украине

В Санкт-Петербурге детей Донбасса пригласили на яркое шоу и на автодром

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школьникам из Донецкой и Луганской народных республик в Санкт-Петербурге организовали праздник.

Курс на сближение: петербургские и донецкие школьники встретились на «Алых парусах»
Новый маршрут брига «Россия» стал символом перемен к лучшему

Дети Донбасса вместе с российскими выпускниками совершили путешествие в мечту на празднике «Алые паруса» и повстречались с ожившими мифами Древней Греции, которые ждали их в цирке, куда организаторы купили билеты более чем тысяче детей и их родителям. Также у школьников появилась возможность сесть за руль настоящих гоночных машин.

«Очень понравилась акробатка, девушка без страховки. Видно, что она профессионал», — поделилась впечатлениями зрительница.

Пока зрители знакомятся с цирковым искусством, с манежа звучит живой оперный вокал. Все номера исполняются под аккомпанемент симфонического оркестра, который спрятан за кулисами. Лазерное шоу погружает зрителя в атмосферу магии. Большинство детей из Донбасса впервые увидели музыкальный спектакль.

Выпускной в родных школах Донбасса организовать не удалось, так как одну полностью эвакуировали, а в другую прилетел снаряд.

«У меня сильная аллергия, и мне нельзя сидеть в бомбоубежище, в подвалах. И однажды мы так сидели, мне стало плохо, мы ушли оттуда, и на следующий день попало в тот гараж, где мы сидели», — рассказала София из Дебальцево.

Поддерживать и помогать преодолевать страхи, которых было так много в их маленькой жизни, — одна из миссий благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного акционерным банком «Россия». Для ребят эта поездка стала первым большим путешествием в жизни.

На гоночных трассах автодрома «Игора Драйв» школьники из ДНР и ЛНР смогли примерить роль будущих пилотов «Формулы-1». Дистанция — полторы тысячи метров. Скорость — до 60 км в час. Внушительная для небольшого карта.

«Дети окончили школу. Они сейчас поступают в вузы. Перед ними открывается совершенно новая, интересная жизнь. И мы хотели бы дать им почувствовать, что всё, чего они хотят достичь, — всё возможно. Это ощущение уверенности в своих силах мы и хотели подарить детям», — рассказала директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022