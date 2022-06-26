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Джонсон заявил о планах остаться на своем посту до середины 2030-х годов

Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил о намерении остаться британским премьером еще 10 лет
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Фото: REUTERS/Dan Kitwood
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что через 10 лет он по-прежнему будет занимать свой нынешний пост, сообщает 26 июня газета Independent.

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Об этом Джонсон заявил в ходе беседы с журналистами по итогам поездки в Руанду, где проходил саммит Содружества наций. Тогда британский премьер сказал представителям СМИ о намерении оставаться на своем посту вплоть до «середины 2030-х годов».

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придет время», — добавил Джонсон.

По данным газеты, в случае если Джонсон останется на своем посту до прогнозируемого срока, то он сможет побить рекорд своей предшественницы — Маргарет Тэтчер. Она была премьер-министром Великобритании с 1979 по 1990 год, за ней закрепилось прозвище Железная леди.

Следующие всеобщие парламентские выборы должны пройти в Великобритании до 24 января 2025 года. Срок полномочий британского парламента обычно пять лет.

Днем ранее Джонсон назвал причину, по которой он готов уйти с должности. По словам премьер-министра, он готов уйти в отставку в том случае, если члены правительства решат прекратить поддержку Украины из-за значительных экономических издержек.

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.

6 июня состоялось голосование для вынесения вотума недоверия Джонсону. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148. Джонсон назвал, в свою очередь, результаты голосования, по итогу которых он сможет сохранить свой пост, «очень хорошими для политики и страны».

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