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Пять человек погибли в результате ДТП в Самарской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пять человек погибли в результате ДТП, которое произошло 26 июня в селе Камышла Самарской области.

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По данным «Известий», Opel на огромной скорости вылетел в кювет, после чего врезался в дворовую постройку и загорелся. Все четыре пассажира и водитель погибли на месте.

Кроме того, на месте происшествия возник крупный пожар, площадь которого составила 25 к м. Пожар потушен.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в Курске автомобиль Lada Priora разорвало пополам в результате аварии на проспекте Плевицкой. Есть погибшие.

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