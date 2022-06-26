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Врач перечислил причины возникновения мигрени

Врач Хорошев предупредил, что употребление жирного мяса способно провоцировать мигрень
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack
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Некоторые продукты питания могут провоцировать головную боль. Такое мнение в воскресенье, 26 июня, выразил врач-невролог Павел Хорошев в интервью радио Sputnik

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По данным медиков, каждый седьмой житель планеты испытывает приступы мигрени.

«Существует мнение, что жирное мясо, например, свинина, также может вызывать приступы мигрени, однако здесь все не так однозначно», — продолжил невролог.

По его мнению жирное мясо под вопросом. Потому он рекомендует попробовать соблюдать вегетарианскую диету. По его словам, исследования показывают, что некоторым пациентам это приносит облегчение.

Он отметил, что людям, которые страдают от мигреней, желательно ограничить употребление алкоголя. Отмечается, что красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков.

«Кроме того, частые провокаторы мигрени — это все продукты, содержащие кофеин: энергетики, кофе, чай», — сказал врач-невролог.

К еще одному виду продуктов, которые провоцируют мигрень, доктор отнес все виды сыра и шоколад. Кроме того, сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки, отметил он.

22 апреля врач-невролог Джамиля Юсупова рассказала, что внезапная и громоподобная головная боль, головная боль с изменением сознания, а также головная боль, которая нарастает при физических нагрузках, должны насторожить человека. Она подчеркнула, что такие состояния требуют консультации специалиста.

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