В Москве началась церемония прощания с Юрием Шатуновым

Сотни людей пришли утром в воскресенье, 26 июня, проститься с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве.

На входе на Троекуровском кладбище выстроилась большая очередь. Поклонники пришли с букетами белых роз.

Траурный зал также усыпан белыми розами. Врачи скорой помощи дежурят на церемонии.

Песня «Белые розы» была одним из хитов солиста группы «Ласковый май» Шатунова в конце 80-х годов.

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.