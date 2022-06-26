После удара ВСУ «Точкой-У» по Сватово сгорело более 20 грузовиков

Более 20 грузовиков сгорело в результате пожара, вызванного обстрелами со стороны ВСУ, в населенном пункте Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.

«В результате артиллерийского обстрела пожаром уничтожено перекрытие ангара на площади 120 кв. м и 23 единицы грузовой техники, повреждено складское помещение на площади 60 кв. м и ангар на площади 50 кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска вновь применили тактический комплекс «Точка-У» для обстрела территории ЛНР. По информации представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские боевики выпустили одну ракету в сторону города Сватово.

Днем ранее украинские боевики также выпустили одну «Точку-У» в сторону Сватово. В пятницу, 24 июня, они нанесли удары (по одной «Точке-У») по населенным пунктам Тепличное, Брянск и Стаханов.

В результате ударов в Тепличном повреждено около 30 домов, также пострадала мирная жительница. В Брянске повреждено более 25 домов, а также газопровод низкого давления. В Стаханове повреждено 15 жилых домов и линия электропередачи.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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