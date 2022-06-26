Реклама
Прямой эфир
Мир
Менее 3% компаний Японии решили уйти из России
Культура
Оркестр капеллы Санкт-Петербурга отметил 30-летие концертом
Мир
Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России
Мир
Мэр Киева сообщил о взрывах в центральной части города
Мир
В Милане перекроют городские фонтаны из-за засухи
Мир
Украинские войска выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР
Мир
В Швейцарии призвали ЕС к переговорам с РФ по газу и миру на Украине
Мир
Ведущие французские энергокомпании обеспокоились ростом цен на ресурсы
Мир
Военные РФ обнаружили склад с иностранным оружием ВСУ под Харьковом
Мир
С загоревшегося у берегов Японии судна эвакуировали 25 россиян
Мир
Трамп назвал США при Байдене страной упадка и посмешищем для мира

Британцы раскритиковали власти за решение предоставить новый кредит Киеву

0
Фото: Global Look Press/dpa/ Larissa Schwedes
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели британского издания Express раскритиковали решение властей предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии на $525 млн.

Союзные войска приблизили полное освобождение ЛНР. Онлайн спецоперации 26 июня
Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»

Об этом решении стало известно ранее в воскресенье. Как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон готов оказать Киеву финансовую поддержку и предоставить дополнительные кредитные гарантии на указанную сумму в качестве гарантий по линии Всемирного банка позже в текущем году.

Читатели британского издания оставили в комментариях под материалом немало гневных строк.

«Хватит воровать деньги у налогоплательщиков, они не идут украинскому народу, они идут в задние карманы богачей», — написал один из комментаторов.

Другой читатель издания упрекнул власти за то, что те выделяют огромные деньги другой стране, в то время как в своей имеется немало проблем.

«Тем временем в Великобритании остались продовольственные банки, бесполезное транспортное сообщение, заработная плата ниже средней, преступность, мусорное образование», — заметил он.

«Лжец Джонсон тратит наши деньги, чтобы хорошо выглядеть на мировой арене. Какой клоун», — добавил еще один британец.

В общей сложности Украина получила от Великобритании экономическую и гуманитарную поддержку на сумму $1,8 млрд, а также военную помощь на $1,5 млрд.

18 июня Джонсон призвал западных союзников не расслабляться и продолжать поддерживать Украину. По его мнению, необходимо продолжать предоставлять Киеву оружие, технику и боеприпасы.

До этого, 20 мая, Евросоюз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн. Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что в планах ЕС выделить Украине еще один кредит на сумму €9 млрд до конца текущего года.

Страны Запада начали оказывать Украине финансовую и военную помощь на фоне начатой российской стороной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022