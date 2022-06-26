Британцы раскритиковали власти за решение предоставить новый кредит Киеву

Читатели британского издания Express раскритиковали решение властей предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии на $525 млн.

Об этом решении стало известно ранее в воскресенье. Как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон готов оказать Киеву финансовую поддержку и предоставить дополнительные кредитные гарантии на указанную сумму в качестве гарантий по линии Всемирного банка позже в текущем году.

Читатели британского издания оставили в комментариях под материалом немало гневных строк.

«Хватит воровать деньги у налогоплательщиков, они не идут украинскому народу, они идут в задние карманы богачей», — написал один из комментаторов.

Другой читатель издания упрекнул власти за то, что те выделяют огромные деньги другой стране, в то время как в своей имеется немало проблем.

«Тем временем в Великобритании остались продовольственные банки, бесполезное транспортное сообщение, заработная плата ниже средней, преступность, мусорное образование», — заметил он.

«Лжец Джонсон тратит наши деньги, чтобы хорошо выглядеть на мировой арене. Какой клоун», — добавил еще один британец.

В общей сложности Украина получила от Великобритании экономическую и гуманитарную поддержку на сумму $1,8 млрд, а также военную помощь на $1,5 млрд.

18 июня Джонсон призвал западных союзников не расслабляться и продолжать поддерживать Украину. По его мнению, необходимо продолжать предоставлять Киеву оружие, технику и боеприпасы.

До этого, 20 мая, Евросоюз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн. Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что в планах ЕС выделить Украине еще один кредит на сумму €9 млрд до конца текущего года.

Страны Запада начали оказывать Украине финансовую и военную помощь на фоне начатой российской стороной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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