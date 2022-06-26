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Оркестр капеллы Санкт-Петербурга отметил 30-летие концертом
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Оркестр капеллы Санкт-Петербурга отметил 30-летие концертом

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Фото: Капелла Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге 25 июня состоялся концерт Симфонического оркестра капеллы, посвященный 30-летию своего воссоздания.

Перед зрителями в том числе выступили почетные гости — народный артист России Сергей Ролдугин и Анатолий Кальварский. Примечательно, что в программе была не только классика. В последние годы в капелле расширили не только репертуар, но и саму подачу музыки.

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«Есть не только классическая музыка, но и симфо-джаз, и симфо-рок, и даже сейчас мы с вами слышим эти яркие музыкальные ноты. Есть у нас концерты, где художники создают музыку, рисуют музыку прямо во время концерта. Кроме того, наш художественный руководитель создал такой концерт — иммерсивный. Когда оркестр спустился в зал и публика могла прямо участвовать в музыкальном процессе», — рассказала гендиректор капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.

Такие нововведения пришлись по душе россиянам. На концерты капеллы стала чаще приходить молодежь.

В ночь на 25 июня в Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса». В мероприятии приняло участие в общей сложности 1 млн 200 тыс. человек, в том числе около 65 тыс. выпускников школ. В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. В завершение концерта состоялся 20-минутный салют.

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