В Бурятии 12 человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом

В Мухоршибирском районе Бурятии 12 человек пострадали в воскресенье, 26 июня, в результате столкновения грузового автомобиля с рейсовым микроавтобусом.

По информации ГТРК «Бурятия», ДТП произошло рано утром по местному времени на 587-м км федеральной автодороги Р-258 в 50 км от поселка Саган-Нур. Попавший в аварию микроавтобус следовал в Улан-Удэ, в салоне находилось 12 человек.

Как рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, среди пострадавших четверо детей.

«Число пострадавших —12 человек. ‹...› Сейчас на месте работают специалисты, готовят на перевод в РКБ им Н.А. Семашко трех пациентов, у которых тяжелые травмы. ‹...› Проводится дополнительное обследование остальным пациентам. Ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения РБ. Продолжаем работать», — сообщила министр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

22 июня девять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Бурятии. Один взрослый и один ребенок были госпитализированы.

До этого, 28 мая, пятеро подростков пострадали в ДТП в Еравнинском районе Бурятии. Авария произошла утром на 355-м км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита. Пострадавшие были доставлены в Еравнинскую центральную районную больницу с травмами тяжелой и средней степени тяжести.