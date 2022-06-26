NYT: на Украине тайно действуют подразделения спецназа ряда стран НАТО

Десятки спецназовцев и шпионов из ряда стран Североатлантического альянса, образующие сеть, помогают вооруженным силам Украины (ВСУ), предоставляя разведывательные данные. Об этом сообщила в субботу, 25 июня, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что коммандосы (подразделения специального назначения, предназначенные для диверсионно-разведывательных действий) из Великобритании, Франции, Канады и Литвы предоставляют украинским военным оружие и разведданные, а также проводят обучение.

«Большая часть этой работы выполняется за пределами Украины, например, на базах в Германии, Франции и Великобритании», — говорится в материале.

Газета добавила, что Киев зависит от помощи США и союзников. Так, на украинской территории, помимо этого, работают несколько сотрудников ЦРУ, несмотря на заверения американского президента Джо Байдена относительно того, что на Украине не будет военных из США.

14 июня замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил о намерении США передавать украинской стороне разведывательную информацию для нанесения ударов по целям на украинской территории из реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые Запад поставляет Киеву.

В середине мая администрация США сформулировала рекомендации по обмену разведывательной информацией с украинской стороной, раскрытие которой может поставить под угрозу жизнь российских лидеров. При этом, по данным NYT, Вашингтон был замешан в убийстве российских военачальников, а также помог нанести удар по одному из военных кораблей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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