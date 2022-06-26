Реклама
Прямой эфир
Мир
Мэр Киева сообщил о взрывах в центральной части города
Мир
В Милане перекроют городские фонтаны из-за засухи
Мир
Украинские войска выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР
Мир
В Швейцарии призвали ЕС к переговорам с РФ по газу и миру на Украине
Мир
Ведущие французские энергокомпании обеспокоились ростом цен на ресурсы
Мир
Военные РФ обнаружили склад с иностранным оружием ВСУ под Харьковом
Мир
Британия согласилась предоставить Киеву кредитные гарантии на $525 млн
Мир
С загоревшегося у берегов Японии судна эвакуировали 25 россиян
Мир
Трамп назвал США при Байдене страной упадка и посмешищем для мира
Мир
На Украине повреждены или уничтожены 152 объекта ЮНЕСКО
Мир
Премьер Бельгии предупредил о влиянии топливного кризиса в ФРГ на ЕС
Сюжет:

NYT: на Украине тайно действуют подразделения спецназа ряда стран НАТО

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десятки спецназовцев и шпионов из ряда стран Североатлантического альянса, образующие сеть, помогают вооруженным силам Украины (ВСУ), предоставляя разведывательные данные. Об этом сообщила в субботу, 25 июня, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Острый остров: отбита украинская атака на Змеиный в Черном море
В неудавшемся штурме участвовало 15 украинских беспилотников, а с континента наносились артиллерийские и ракетные удары

Отмечается, что коммандосы (подразделения специального назначения, предназначенные для диверсионно-разведывательных действий) из Великобритании, Франции, Канады и Литвы предоставляют украинским военным оружие и разведданные, а также проводят обучение.

«Большая часть этой работы выполняется за пределами Украины, например, на базах в Германии, Франции и Великобритании», — говорится в материале.

Газета добавила, что Киев зависит от помощи США и союзников. Так, на украинской территории, помимо этого, работают несколько сотрудников ЦРУ, несмотря на заверения американского президента Джо Байдена относительно того, что на Украине не будет военных из США.

14 июня замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил о намерении США передавать украинской стороне разведывательную информацию для нанесения ударов по целям на украинской территории из реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые Запад поставляет Киеву.

В середине мая администрация США сформулировала рекомендации по обмену разведывательной информацией с украинской стороной, раскрытие которой может поставить под угрозу жизнь российских лидеров. При этом, по данным NYT, Вашингтон был замешан в убийстве российских военачальников, а также помог нанести удар по одному из военных кораблей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022