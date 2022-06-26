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Пресс-секретарь президента Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 26 июня, прокомментировал сообщения о якобы подготовке президентом РФ Владимиром Путиным экстренного объявления.

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«Нет. Всё не так. Всё нормально», — приводит его слова «РИА Новости».

Также пресс-секретарь президента в беседе с ТАСС опроверг слухи о подготовке лидером экстренного заявления из Кремля.

Вечером в субботу различные Telegram-каналы распространили недостоверную информацию о том, что российский лидер срочном прибыл в Кремль, чтобы выступить с неким заявлением.

Ранее, 24 июня, пресс-секретарь Песков рассказал, что ежегодная прямая линия с участием российского президента пройдет позже обычного в связи с высокой загруженностью главы государства.

До этого, 8 июня, стало известно, что Путин не будет проводить прямую линию в июне, однако подготовительные мероприятия ведутся.

Последнее публичное выступление Владимира Путина состоялось в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня. Главной темой пленарного заседания стала экономическая ситуация в стране.

Во время обсуждения президент затронул вопрос импортозамещения, отметив, что этот решение не должно стать единственным, поскольку РФ может серьезно отстать от конкурентов, если будет лишь пытаться заменить чужие товары. Поэтому он призвал к созданию и развитию уникальных технологий.

Кроме того, во время своего выступления глава государства заявил, что решение о начале специальной операции по защите Донбасса было необходимым и вынужденным. Он упомянул о восьмилетнем периоде, в течение которого жители ЛДНР подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада.

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