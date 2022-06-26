В Германии начали подготовку населения и бизнеса к «трудным временам»

Власти Германии готовят население и бизнес страны к «трудным временам» из-за энергокризиса на фоне сокращения поставок российского газа. Об этом рассказало в воскресенье, 25 июня, агентство Bloomberg.

«Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам. [Клаус] Мюллер из BNetzA (Федеральное сетевое агентство Германии. — Ред.) предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, и призвал людей экономить деньги и энергию. [министр экономики Роберт] Хабек призвал немцев к чувству солидарности», — говорится в материале.

Ожидается, что прекращение поставок российского газа в ФРГ нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту. В частности, по оценкам Бундесбанка, немецкая экономика сократится в 2023 году более чем на 3%.

Уточняется, что в настоящее время, после сокращения поставок по «Северному потоку», уже понятно, что перспективы Германию ожидают мрачные, поскольку уже сейчас «производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится».

Таким образом, пишет издание, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания предприятия будут вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии. Это, в свою очередь, ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности.

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц в ходе брифинга сообщил, что жителям страны на фоне событий вокруг Украины следует подготовиться к росту цен на энергоносители. Он отметил, что профильные ведомства должны подготовить простых немецких граждан к росту цен на энергоносители, в том числе на газ и нефть.

При этом накануне Шольц призвал воздержаться от спекуляций по поводу прекращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток» после ежегодной инспекции. По его словам, предположения о том, что произойдет после (ежегодной инспекции газопровода), не имеют смысла.

Кроме того, в пятницу министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сделал заявление, что он стал меньше времени проводить в душе ради экономии энергии. По его словам, в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей, Германия находится в газовом кризисе и потребление газа требуется снизить везде, где возможно, добавил он.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.