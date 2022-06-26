С загоревшегося у берегов Японии судна эвакуировали 25 россиян

Все 25 россиян, находившиеся на загоревшемся у берегов Японии грузовом судне, эвакуированы. Об этом 25 июня сообщили в генконсульстве РФ.

«Экипаж, состоящий из 25 граждан России, эвакуирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

О пожаре на судне стало известно ранее в воскресенье. По данным Управления безопасности на море Японии, на борту парома Angara, следовавшего из порта Фусики во Владивосток, произошло возгорание.

Отмечается, что инцидент произошел в 24 км к северо-западу от города Вадзима в центральной части Японии.

По предварительной информации, огонь вспыхнул в подержанной машине, которая находилась в грузовом отсеке.