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Пожар произошел на грузовом судне с россиянами у берегов Японии

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Фото: vesselfinder.com
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Пожар произошел на грузовом судне «Ангара» с 25 россиянами на борту, которое шло в Японском море у берегов японской префектуры Исикава. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что инцидент произошел в 24 км к северо-западу от города Вадзима в центральной части Японии. Судно шло под флагом Сьерра-Леоне, направлялось во Владивосток из порта Фусики, префектура Тояма.

По информации береговой охраны, все члены экипажа эвакуированы на шлюпках. О пострадавших не сообщается, корабль находится в устойчивом состоянии.

По предварительной информации, огонь вспыхнул в подержанной машине, которая находилась в грузовом отсеке.

Ранее, 14 апреля, на реке Лена в Якутске в районе дамбы на острове Малый Хатыстах произошло возгорание судна. Как сообщили в управлении МЧС по Республике Саха, пострадавших не было.

В феврале пожар произошел на круизном лайнере Euroferry Olympia с 237 пассажирами и 51 членом экипажа на борту у берегов Греции в Ионическом море. Очаг возгорания, предположительно, находился на палубе третьего этажа. Почетный консул РФ на острове Корфу и Ионических островах Никос Канулас сообщил, что, по предварительным сведениям портовых властей, на пароме Euroferry Olympia россиян не было.

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