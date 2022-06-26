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Человек погиб при наезде автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке

Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Нью-Йорке, один человек погиб
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Фото: FreedomNewsTV
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Автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов в Нью-Йорке, один человек погиб, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Об этом 25 июня сообщает New York Post.

Авария произошла вечером в субботу в районе Бруклин. По данным издания, уходивший от погони водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар.

В результате наезда погиб 67-летняя женщина, еще четверо получили травмы, трое из них доставлены в больницу. Несовершеннолетний находится в критическом состоянии.

Правоохранители уже задержали виновника аварии.

24 июня в Альметьевске (Татарстан) возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда автомобиля на женщину. Днем ранее 37-летний водитель Audi Q7 превысил скорость, в результате чего сбил 44-летнюю женщину и ее девятилетнюю дочь.

От полученных травм мама девочки скончалась на месте. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение с различными травмами.

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