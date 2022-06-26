Человек погиб при наезде автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке
Автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов в Нью-Йорке, один человек погиб, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Об этом 25 июня сообщает New York Post.
Авария произошла вечером в субботу в районе Бруклин. По данным издания, уходивший от погони водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар.
В результате наезда погиб 67-летняя женщина, еще четверо получили травмы, трое из них доставлены в больницу. Несовершеннолетний находится в критическом состоянии.
Правоохранители уже задержали виновника аварии.
24 июня в Альметьевске (Татарстан) возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда автомобиля на женщину. Днем ранее 37-летний водитель Audi Q7 превысил скорость, в результате чего сбил 44-летнюю женщину и ее девятилетнюю дочь.
От полученных травм мама девочки скончалась на месте. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение с различными травмами.