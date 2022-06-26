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Посол ЛНР Мирошник заявил, что на заводе «Азот» могут оставаться сотни мирных жителей

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В убежищах на территории завода «Азот» в Северодонецке могут оставаться несколько сотен мирных людей. Об этом сообщил в субботу, 25 июня, посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

Промзона «Азота» полностью перешла под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

Он отметил, что украинские бойцы не могли попасть в некоторые помещения предприятия, потому что они не соединены между собой.

«Некоторые из вышедших (освобожденных мирных жителей. — Ред.) рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться еще сотни мирных жителей. По их словам, ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий мирных», — написал он в в своем Telegram-канале.

В частности, сообщил Мирошник, украинские националисты поджигали стены и двери, забивали дымом щели и воздуховоды укрытий. Кроме того, при отходе они заминировали многие входы в помещения и установили ловушки, растяжки.

посол ЛНР в РФ подчеркнул, что в настоящее время на заводе работают саперы, эвакуация мирных продолжится после того, как это станет безопасным.

Ранее в этот день с территории химического завода «Азот» были эвакуированы 800 мирных жителей. В этот же день стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан, они ждут эвакуации. Промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России.

Как заявили представители Народной милиции (НМ) ЛНР, люди, остающиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым.

В то же время стало известно, что в бомбоубежищах завода скрывались иностранные наемники. Один из мирных жителей рассказал, что он слышал английскую речь. Наемники дежурили на этажах. ВСУ расставили танки вдоль здания и никого не отпускали, заявляя, «что нечего было оставаться», добавил мужчина.

Также стало известно, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) насиловали женщин, которых удерживали в заложниках на заводе.

Накануне сообщалось, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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