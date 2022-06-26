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Юрист напомнил о подорожании услуг ЖКХ с 1 июля

Юрист Соловьев сообщил о подорожании услуг ЖКХ на 3,5%-5% с 1 июля
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Платежи за коммунальные услуги в среднем по России вырастут приблизительно на 3,5-5% с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье, 26 июня, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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Он напомнил, что тарифы на ЖКХ-услуги пересчитываются раз в год. При этом, по распоряжению правительства России от 30 октября 2021 года «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год» максимальные индексы подорожания коммунальных услуг определяются для каждого региона отдельно.

«При этом в отдельно взятом населенном пункте допускается рост тарифов сверх установленного норматива. Это означает только одно: в других населенных пунктах региона он должен быть меньше среднего значения, чтобы была соблюдена пропорциональность», — приводит его юриста агентство «Прайм».

Соловьев уточнил, что в Москве и Дагестане тарифы вырастут на 6%, в Крыму, Севастополе, Чечне, Татарстане и Санкт-Петербурге показатель будет выше. В Челябинской и Ульяновской областях увеличение платежей составит 3,4%.

Кроме того, специалист указал на право субсидии для тех граждан, у которых более 22% процентов получаемого дохода уходит на оплату ЖКХ. При этом размер субсидии зависит от состава семьи, регионального стандарта ЖКХ, совокупного дохода и прочих факторов.

В России, продолжил юрист, планируется постепенное снижение максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ: сейчас она составляет 22% от доходов, в 2023 году — должна достичь 18%, а в 2025 году — 15%. В связи с этим будет расти и число льготников по оплате коммунальных услуг.

Как сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), самая низкая допустимая планка повышения тарифов на ЖКУ утверждена в Республике Марий Эл (3,2%). Также довольно маленькие показатели в Удмуртии (3,4%), Республике Алтай (3,4%), Камчатском крае (3,8%). Допустимое повышение власти определяют исходя из прогноза среднегодового роста цен. Подорожание не может превышать размер инфляции, напоминал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что Минстрой РФ разработал законопроект, регулирующий функционирование, управление и содержание малоэтажных жилых комплексов. Согласно нему, правительство обязуется устанавливать перечень расходов на ЖКХ-услуги в поселках для определения размера платы для жителей, то есть за содержание общего имущества.

Кроме того, 8 июня заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько сообщил, что Минстрой рассмотрит инициативу об индексации платы за содержание общего имущества в домах без дополнительного согласования с собственниками в соответствии с установленным порядком.

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