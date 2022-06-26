Пресс-секретарь президента Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина

Президент России Владимир Путин не планирует этой ночью делать какие-либо экстренные заявления. Об этом в воскресенье, 26 июня, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Все не так. Все нормально», — приводит его слова «РИА Новости».

Также пресс-секретарь президента в беседе с ТАСС опроверг слухи о подготовке лидером экстренного заявления из Кремля.

Накануне поздно вечером Telegram-каналы распространили информацию о том, что российский лидер якобы экстренно прибыл в Кремль, чтобы сделать некое заявление.

Ранее, 24 июня, Песков заявил, что ежегодная прямая линия российского президента пройдет «чуть позже», так как сейчас у Путина много более важных мероприятий.

Последнее выступление Владимира Путина состоялось в ходе Пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня. Главной темой выступления российского главы стала экономика страны.

Так, президент затронул проблему импортозамещения, отметив, что этот процесс не является кардинальным решением. По словам Путина, Россия рискует оказаться в позиции догоняющих, если будет лишь пытаться заменить чужие товары. Поэтому он призвал к созданию собственных конкурентных технологий.

Кроме того, во время своего выступления глава государства заявил о том, что решение проведения спецоперации по защите Донбасса было необходимым и вынужденным. Он указал, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада.