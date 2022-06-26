В Швейцарии призвали ЕС к переговорам с РФ по газу и миру на Украине

Главы европейских государств должны договориться с российской стороной о поставках газа и мире вместо того, чтобы совершать действия, грозящие эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом заявила швейцарский политик, вице-президент Швейцарской народной партии, входящей в правительственную коалицию Магдалена Мартулло-Блохер в интервью Neue Zürcher Zeitung.

«Вместо того чтобы продолжать разжигать конфликт, европейские президенты должны осознать свою ответственность и признать, что они зависят от российского газа. Европа должна договориться с [президентом России Владимиром] Путиным о стабильных поставках газа как минимум до весны 2023 года и о мире», — отметила политик.

По ее мнению, вопрос острой нехватки газа коснется европейские страны еще до зимы 2022 года. При этом в Европе продолжают утверждать, что запасов голубого топлива хватит до 2023 года и оказывать финансовую поддержку Украине, несмотря на отсутствие такой возможности.

Страны Евросоюза, уточнила Мартулло-Блохер, «отправляются на Украину и выделяют дополнительные средства, которых у них нет, на вооружение и вступление в ЕС».

Кроме того она выразила обеспокоенность относительно того, что в худшем случае развития событий Евросоюз может распасться. Политик отметила, что «это было бы катастрофой».

Также Мартулло-Блохер сделала акцент на отсутствии диалога с Москвой, а также бесперспективности антироссийских санкций.

Накануне, 25 июня, сообщалось, что лидеры стран Группы семи (G7) обсуждают вопрос установления предельных цен на российскую нефть. Кроме того, в ходе саммита в германском городе Эльмау, который состоится с 26 по 28 июня, выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию.

Ранее, 23 июня, премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что интеграция Украины с Евросоюзом может привести к его распаду, а не к укреплению. ЕС нужна новая институциональная и бюджетная архитектура, добавил он.

Также 2 июня китайская The Global Times отметила, что антироссийская коалиция западных государств в экономической борьбе против Москвы теряет больше, чем могла спрогнозировать, особенно в отношении практических интересов, таких как энергетические ресурсы. Автор статьи указал на то, что некоторые европейские страны столкнутся с серьезными энергетическими трудностями предстоящей зимой.

Уточнялось, что Европа вряд ли сможет выступить единым фронтом, когда речь заходит о санкциях против России, а единство Запада — ущербная концепция

До этого, 14 мая, французский политик Стефан Буффето в статье для издания Boulevard Voltaire отметил, что Европейская политика по отношению к России — «непостижимая оплошность». Он пояснил, что Россию является не угрозой, а важным элементом поддержания мирового порядка, и напоминает, что стереть ее с карты мира не удалось никому.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за все время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

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