Пушков рассказал о намерении Запада «измотать» Россию санкциями

Запад оказывает серьезное давление на экономику РФ с целью ослабить страну в долгосрочной перспективе. Об этом в воскресенье, 26 июня, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на информацию о возможном запрете на поставки золота из РФ. По данным Reuters, этот вопрос станет одной из тем предстоящего саммита «большой семерки» (G7) в ФРГ.

«Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Пушков отметил, что вопреки заявлениям СМИ о неэффективности ограничений, оппоненты не намерены отказываться от данной стратегии.

При этом западные лидеры могут вносить изменения в санкционную программу, если этого требуют национальные интересы — так было, например, с эмбарго на поставки российского топлива, добавил Пушков.

Ранее в этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга на борту самолета президента США Джо Байдена анонсировал обсуждение на саммите наращивания давления на Россию.

Саммит «большой семерки» пройдет с 26 по 28 июня. В страны G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации в Донбассе.

До этого, 20 мая, страны G7 заявили о введении курса на изоляцию РФ и Белоруссии от мировой экономики. Об этом стало известно по итогам встречи глав минфинов. Министры пообещали «повышать для Москвы цену» проведения специальной операции по защите жителей Донбасса.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».