Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 июня

Жаркая погода с небольшой облачностью и без осадков ожидается в московском регионе в воскресенье, 26 июня, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +30…+32 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов.

Днем ожидается северный ветер со скоростью 3–8 м/с, ночью — ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 752–753 мм ртутного столба.

25 июня заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил об усилении контроля безопасности спасателями на столичных водоемах. Данные меры обусловлены аномальной жарой.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больше 160 «комнат прохлады» начали работать в городе.

Также 25 июня сообщалось, что в столичном регионе объявлен «оранжевый» (предпоследний) уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение действует с 12:00 до 18:00 25 и 26 июня.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что предстоящие выходные порадуют жителей и гостей Москвы большим количеством солнца, отсутствием осадков и температурой до +30 градусов.