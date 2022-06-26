Группировка «Отважные» доставила гумпомощь в населенный пункт ЛНР

Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь в освобожденный населенный пункт Луганской народной Республики (ЛНР). Об этом рассказали в Минобороны России.

Отмечается, что местные жители ждали прихода российских военных с помощью с нетерпением. Для них это еще и возможность выйти из подвалов, в которых многие люди прячутся до сих пор.

Сейчас здесь проживает всего 15 семей, остальные дома были разграблены и сожжены ВСУ.

«Из рассказов жителей стало известно, что, уходя из населенного пункта забрали автомобили, мотоциклы, велосипеды, а также продукты питания, практически бросив гражданское население на произвол судьбы», — сказал представитель гуманитарно-координационного центра ВС РФ военнослужащий Алексей.

Российские военные передали населению продуктовые наборы. Туда вошли рис, гречка, перловка, макароны, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, средства гигиены и медицинские препараты.

Как добавили военные, местные жители поблагодарили «Отважных» и пригласили на чай.

Накануне, 25 июня, сообщалось, что в общей сложности за время специальной военной операции служащие ЦВО доставили жителям Донбасса более 150 т гумпомощи.

Для доставки гуманитарной помощи по восстановленным железнодорожным мостам бойцы-железнодорожники группировки «Отважные» своими руками собрали бронепоезд «Енисей». За несколько месяцев, которые «Енисей» пребывает в строю, адресатам доставлены тонны гуманитарного груза.

Как стало известно 23 июня, с начала июня сотрудники и волонтеры Центра гуманитарной помощи в Херсоне передали 217 т продуктов и предметов первой необходимости жителям города. За три недели за гумпомощью обратились более 15 тыс. человек.

До этого, 5 июня, российские военнослужащие привезли гумпомощь в освобожденные населенные пункты Харьковской области. Груз раздали семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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