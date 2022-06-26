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В Москве прогремел салют в честь общегородского выпускного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Праздничный салют прогремел на Красной площади в Москве в честь общегородского выпускного.

Салют стал завершением грандиозной концертной программы, которая началась в субботу в 20:00. Перед вчерашними школьниками выступили популярные артисты.

В свою очередь, выпускники танцевали, подпевали и делали фотографии, чтобы запечатлеть этот важный день.

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В Москве основной площадкой празднования стал парк Горького. Традиционно гости праздника заходили в парк по красной ковровой дорожке под музыкальное сопровождение диджея. Кульминацией выпускного вечера стал праздничный салют.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием школы. Он призвал вчерашних школьников выбирать свою дорогу и идти во взрослую жизнь.

В этот же день президент России Владимир Путин обратился к российским выпускникам и поздравил их с началом нового этапа в жизни. Глава государства призвал выпускников подходить к любому делу с большой самоотдачей и никогда не сдаваться. Он подчеркнул, что именно вчерашним школьникам предстоит создавать будущее России: творить, совершать открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять.

До этого, в ночь на 25 июня, в Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса». В нем приняли участие в общей сложности 1 млн 200 тыс. человек, в том числе около 65 тыс. выпускников школ.

Школьники Мариуполя также приняли участие в празднике выпускников. Для них был организован менее масштабный, но эффектный проход корабля с алыми парусами. Как рассказал глава городской администрации Константин Иващенко «Известиям», праздник выпускников «Алые паруса» укрепил отношения между Мариуполем и Санкт-Петербургом, которые недавно стали городами-побратимами.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. Так, перед гостями Северной столицы выступили Хабиб, MIA BOYKA, The Hatters, Полина Гагарина, а хедлайнером стали «Руки вверх» и Сергей Жуков.

В завершение концерта состоялся 20-минутный салют.

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