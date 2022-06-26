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Коммунальные службы Мелитополя приступили к обустройству города
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Коммунальные службы Мелитополя приступили к обустройству города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники коммунальных предприятий приступили к комплексным работам по обустройству освобожденного от националистов города Мелитополь в Запорожской области.

По распоряжению администрации в районах города регулярно проводятся субботники. Рабочие наводят порядок во дворах, подстригают траву, убирают сухостои, а также выполняют другие заявки граждан. Все мероприятия осуществляются при согласовании с комиссией по благоустройству, жильцами и старшими по домам.

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Отмечается, что немало жалоб поступило на обилие вороньих гнезд на зеленых насаждениях: птицы шумят и мешают людям — особенно пожилым и детям — спокойно проводить время в своих домах.

«Было принято решение о том, чтобы провести экранирование и удаление гнезд этих птиц. Сегодня мы выполняли эту работу», — рассказал директор коммунального предприятия Андрей Хрущ.

Ранее, 18 июня, стало известно, что коммунальщики занялись профилактикой и восстановлением электрических сетей в жилом секторе Мелитополя. Отмечается, что в каждом доме составлен график проведения осмотров всех распределительных щитов, которые продлятся до сентября текущего года.

Это делается для того, чтобы местные жители без препятствий и аварий смогли войти в отопительный сезон.

Ранее, 14 июня, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что территория Запорожской области в перспективе будет полноценно освобождена от украинских националистов. Он пояснил, что это необходимо из соображений безопасности, так как даже при условии, что в регионе «хоть где-то будет оставлен маленький кусочек» под контролем киевского режима, угроза террористической опасности сохранится.

Часть Запорожской области российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к России. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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