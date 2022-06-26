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В Индии указали на ошибки ВСУ при использовании западного оружия

Economic Times рассказала, что ВСУ столкнулись с проблемами при использовании западного оружия
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Фото: Global Look Press/Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеют достаточных навыков для использования оружия, поставляемого Западом. Соответствующее мнение высказали в индийской газете The Economic Times.

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«В Вооруженных силах Украины имеется ограниченное количество личного состава, имеющего квалификацию надлежащего уровня для применения современного оружия. Поэтому часть западного оружия теряет эффективность, часто попадая в руки российской армии», — говорится в материале.

При этом западное оружие поставляется в изобилии. Авторы статьи отметили, что некоторые образцы западной военной техники, такие как гаубицы M777, на полях боевых действий уничтожаются российскими силами.

Украинским военным требуется серьезное обучение, добавила газета.

Ранее, 15 июня, CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что военные Украины не используют незнакомые западные системы, а вместо них предпочитают коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой, которые более удобны в использовании. Обучение солдат перед переводом украинских бойцов к использованию западного оружия требует много времени, это уводит бойцов с поля боя.

Нет четкого представления о том, куда идет западное оружие или насколько эффективно оно используется, добавили в материале.

Кроме того, 9 июня глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что ежедневно украинские войска теряют до 100 человек убитыми. В ведомстве видят не только достижения, но и ошибки, получают критику и работают над недостатками, заверил он.

По мнению газета The Independent, большие потери ВСУ связаны с тем, что украинские войска «уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах». Так, к настоящему времени у украинской стороны практически исчерпаны запасы боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Двумя днями ранее редактор британского журнала The Economist Шашанк Джоши рассказал, что вся артиллерия, которую Запад поставляет Украине, быстро выходит из строя на поле боя из-за плохого обслуживания. Украине дали только оружие, а не запчасти к нему, уточнил автор статьи.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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