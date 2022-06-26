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В Молдавии сняли запрет на экспорт муки и пшеницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Молдавии сняли запрет на вывоз пшеницы и пшеничной муки из республики. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 25 июня.

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«Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила: отменить пункт 8 постановления № 9 от 10 марта (запрещен экспорт из Республики Молдова муки пшеничной или пшенично-ржаной); в пункте 14 постановления № 2 от 25 февраля отменить примечание под буквой «а» (запрет экспорта пшеницы)», — говорится в сообщении.

Решение вступает в силу с момента публикации. Отмечается, что до тех пор, пока в стране сохраняется режим чрезвычайного положения, комиссия по ЧС под руководством премьер-министра Натальи Гаврилицы вправе вносить изменения без одобрения парламента.

Парламент республики ввел режим ЧП в республике 20 января. Соответствующую рекомендацию правительству направила комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в конце февраля Молдавия в рамках борьбы с продовольственным дефицитом ввела запрет на экспорт пшеницы, сахара и кукурузы. Кроме того, был расширен список социально значимых товаров, при продаже которых применяется ограниченная торговая надбавка. В него вошли: свинина, мясо птицы, замороженная рыба, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанная капуста, морковь и свекла.

Накануне стало известно, что статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС) обязывает Молдавию поддержать новые антироссийские санкции.

Вместе с тем вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску 22 июня заявил, что состояние экономики Молдавии не позволяет полноценно поддержать санкции в отношении России. Он выразил надежду, что после получения Молдавией статуса кандидата ЕС будет инвестировать гораздо больше в инфраструктуру страны.

Ранее, 20 марта, сообщалось, что на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса пошатнулись торговые отношения между Украиной и Молдавией. До эскалации экспорт молдавских товаров в страны Азии осуществлялся через украинскую территорию.

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