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В ЛНР обвинили боевиков «Айдара» в изнасилованиях заложниц на «Азоте»

Народная милиция ЛНР: боевики «Айдара» насиловали удерживаемых в заложниках женщин на заводе «Азот»
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) насиловали женщин, которых удерживали в заложниках на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом 25 июня сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Народную милицию Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«Десятки женщин, которые находились в заложниках на предприятии «Азот», подвергались регулярным изнасилованиям украинскими боевиками», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время пострадавшие женщины находятся вне опасности. При этом, судя по их эмоциально-психологическому состоянию, предстоит долгий курс психологической реабилитации.

Промзона предприятия «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль военных ЛНР ранее в этот день. Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что в отдельных сооружениях «Азота» еще могут укрываться украинские военные.

С территории химического завода были эвакуированы 800 мирных жителей. В этот же день стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Сейчас все они спасены и ждут эвакуации.

В настоящее время бойцы ЛНР находят новые укрытия, где маленькими группами прятались мирные жители, в том числе работники комбината. Кроме того, по информации посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, освобожденные с территории завода «Азот» мирные жители сообщают, что внутри могут находиться еще сотни людей. Убежища предприятия не сообщаются между собой и к некоторым помещениям украинские военные не имели доступа, уточнил он.

Как рассказал корреспонденту телеканала «Известия» одна из женщин, укрывавшаяся на «Азоте», украинские военные не выпускали детей и матерей, угрожая им расстрелом. Другая женщина добавила, что ВСУ хотели окопаться на «Азоте» так же как в Мариуполе на «Азовстали», однако на химзаводе не оказалось такой же инфраструктуры.

24 июня появилась информация о том, что украинские боевики получили приказ уйти из Северодонецка. Глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай в эфире местного телеканала «Дом» сообщил, что украинской стороне придется оставить город.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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