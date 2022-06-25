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NYT рассказала о тайной работе спецназовцев стран НАТО на Украине

NYT: на Украине тайно действуют подразделения спецназа ряда стран НАТО
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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency
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Подразделения специального назначения, предназначенные для диверсионно-разведывательных действий, (коммандос) ряда стран НАТО осуществляют секретную операцию на территории Украины. Об этом сообщила в субботу, 25 июня, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

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В частности, украинским военным оказывают помощь десятки спецназовцев из Великобритании, Франции, Канады и Литвы. Они предоставляют оружие и разведданные, а также проводят обучение.

При этом, большая часть работы проводится именно за пределами Украины.

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, добавила газета, также продолжают тайно работать на Украине, в основном, в Киеве, собирая разведданные для Вашингтона.

Ранее, 20 июня, NYT опубликовала материал, авторы которого высказали недовольство тем, что вмешательство США в российско-украинский конфликт выходит за рамки помощи. Официальные данные свидетельствуют о том, что Вашингтон был замешан в убийстве российских военачальников, а также помог нанести удар по одному из военных кораблей, отметил аналитик газеты.

При этом, как двумя днями ранее писала газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц, Вашингтон и его союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине.

До этого, 14 июня, замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил о намерении США передавать украинской стороне разведывательную информацию для нанесения ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые Запад поставляет Киеву.

Ранее в Пентагоне также признавали, что США передают Украине разведданные. В марте заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри сообщил, что ппредоставляется информация, которая используется против Вооруженных сил России.

В мае стало известно, что Следственный комитет России (СК РФ) запросит у Службы внешней разведки (СВР) данные о привлечении спецслужбами США террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) для участия в боевых действиях на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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