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Во Франции заявили об «унижении» Макрона из-за потери Caesar на Украине

Французский политик Филиппо заявил об «унижении» Макрона после захвата Россией САУ Caesar
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся «унижению» со стороны России из-за захвата Caesar на Украине. Такое мнение выразил французский политик-голлист Флориан Филиппо.

Промзона «Азота» полностью перешла под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

«Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря десяти миллионов и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит!» — написал он в своем Twitter.

По его словам, Москва унизила Макрона после сообщений о захвате самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, поставленных Киеву Парижем.

Ранее, 23 июня, главный штаб вооруженных сил Франции опроверг заявления о захвате российской армией самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR на Украине. Во французском генштабе считают, что заявления о захвате САУ являются частью информационной борьбы.

В этот же день «Уралвагонзавод» поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине САУ CAESAR, которые были захвачены Вооруженными силами РФ. Информацию об этом впервые опубликовал адвокат Режис Кастельно, сославшись на источники в ФСБ. По его информации, захвачены были две САУ.

До этого, 20 июня, корреспондент «Известий» сообщал, что CAESAR использовались вооруженными силами Украины (ВСУ) при обстреле Донецка.

Ранее, 10 июня, стало известно, что Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о готовности продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого.

По данным радиостанции Europe 1, Париж рассматривает возможность до конца месяца отправить ВСУ еще шесть CAESAR. Между тем первая партия артиллерии была доставлена в Киев еще в апреле.

Представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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