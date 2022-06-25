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Минобороны: подразделения ЛНР и ВС России полностью освободили Северодонецк и Боровское

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Города Северодонецк и Боровское, а также ряд других поселений в Луганской Народной Республике (ЛНР) были освобождены в ходе специальной операции по защите Донбасса. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Промзона «Азота» полностью перешла под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

«Подразделениями народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино ЛНР», — рассказал он.

Конашенков отметил, что с настоящего момента на всей левобережной территории Северского Донца установлен контроль ЛНР. То же касается ранее оккупированного предприятия «Азот». Попытка украинских солдат превратить завод в очаг сопротивления была сорвана ВС РФ.

Ранее 25 июня народная милиция ЛНР сообщила о восстановлении контроля над «Азотом». Как объяснил подполковник Андрей Марочко, зачистки продолжаются только в отдельных сооружениях предприятия.

В этот же день стало известно, что с территории «Азота» были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь.

24 июня войска вооруженных сил Украины (СБУ) и национальной гвардии получили приказ об отступлении из Северодонецка, заявил глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай. Находившийся с боевиками украинский журналист Юрий Бутусов подтвердил эти слова.

Тогда же стало известно, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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