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ВСУ обстреляли ДК в Золотом ради фотоотчета для «европейских спонсоров»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На протяжении четырех месяцев боевых действий в населенном пункте Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР) дом культуры оставался неповрежденным, уже отходя украинские военные обстреляли его артиллерийским огнем и запечатлели разрушения на фото для своеобразного фотоотчета «европейским спонсорам». Об этом местные жители рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

Мирные люди предположили, что, устраивая подобные постановочные кадры, ВСУ хотят показать европейским странам острую потребность Киева в новых поставках оружия.

«Во-первых, мы им не нужны тут, потому что им нужна земля. Во-вторых, они ездили и фотографировали это все. Мое мнение, давали отчетность — «Выделите нам оружие»», — сказала местная жительница.

Женщина поделилась, люди безуспешно просили украинских бойцов не обстреливать улицы и здания, опасаясь, что могут пострадать дети.

В поселке после отходы ВСУ осталось много неразорвавшихся снарядов.

Ранее, 25 июня, жительница Золотого рассказала, что ВСУ всё время стреляли, и было заметно отсутствие у них интереса по отношению к мирным жителям. По ее словам, их интересовала только земля.

О том, что силы ЛНР взяли под контроль Горское и Золотое, которые ранее были взяты в котел, стало известно накануне. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о ликвидации украинской группировки в этих населенных пунктах.

При отступлении из Золотого ВСУ заминировали мост. Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что на данный момент идут зачистки на окраинах Золотого.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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