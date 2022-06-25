День молодежи: когда отмечается, история праздника

День молодежи отмечается в России ежегодно 27 июня. Эта дата для празднования была выбрана и закреплена на законодательном уровне в 1993 году распоряжением президента России, которым на тот момент был Борис Ельцин.

Однако это не означает, что сам праздник зародился именно тогда. День молодежи начали отмечать еще в Советском Союзе: в 1958 году был издан указ Президиума Верховного Совета СССР, которым устанавливался День советской молодежи. Тем не менее фиксированной даты празднования не было, эта дата отмечалась в последнее воскресенье июня.

Как отмечают День молодежи в России

День молодежи традиционно встречают праздничными концертами, спортивными соревнованиями, народными гуляниями и конкурсами. В этом году 27 июня выпадает на понедельник, поэтому во многих городах мероприятия начинаются заранее.

Программа мероприятий на День молодежи в Москве

Например, в Москве основная программа запланирована на воскресенье, 26 июня. Активности для молодых людей будут сосредоточены в парке «Музеон», который в этот день будет разделен на девять тематических зон.

Участники праздничных мероприятий смогут поучаствовать в различных мастер-классах, послушать лекции, посвященные предпринимательству, финансовой грамотности, современному искусству и психологии, попробовать свои силы в спортивных состязаниях, послушать музыку в лаунж-зоне или же просто приятно провести время с друзьями за настольными играми.

Кроме того, в «Музеоне» будет организована площадка общества «Знание», на которой молодым людям расскажут о профессиях будущего, бизнесе и финансах, развитии информационных технологий и робототехники, будущем космонавтики. Посетить интересующие мероприятия можно будет с 12:00 до 22:00 мск.

27 июня желающих будут ждать в Таганском парке на фестивале «Пикник», который пройдет с 15:00 до 19:00 мск. Там можно будет поиграть в пинг-понг, посоревноваться в искусстве запуска бумажных самолетиков, станцевать зумбу, а в завершение посмотреть выступление группы A’melon7.

В этот же день запланирован фестиваль профессий «ПроПрофессии и ПроВозможности». Он будет проходить на Воробьевых горах начиная с 11:00 мск. Молодые люди смогут попробовать себя в разных профессиях, поучаствовать в необычных мастер-классах и научиться танцевать румбу.

Программа мероприятий на День молодежи в Петербурге

Не менее насыщенная программа ждет и петербургскую молодежь. 26 июня в Пулковском парке начиная с 14:00 мск пройдет фестиваль, на котором каждый найдет что-то для себя. Посетителей ждут лекции на актуальные темы, спортивные сорвенования, танцевальные площадки и музыкальная программа. А в Гатчине молодых людей ждет концерт с участием таких исполнителей, как «Бригадный Подряд», «Балаган Cover Band», «Sвой Sтиль», Илья Король и других. Помимо концерта там будут организованы фуд-корт, мастер-классы и интерактивные развлечения.

27 июня с 16:00 до 19:00 мск в Румянцевском саду запланирован Фестиваль молодежи. Посетителей ждут не только концерт и спортивные соревнования, но и уроки по импровизации и мастер-классы от художников.

Подробнее о том, какие еще праздники ждут россиян летом 2022 года, — в материале «Известий».