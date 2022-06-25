ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Доломитному в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 снарядов из БМ-21 «Град» в направлении населенного пункта Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 25 июня, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВCУ по направлениям: 20:10 — н. п. Дылеевка — н. п. Доломитное: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Отмечается, что спустя 20 минут после обстрелов Доломитного украинские военные выпустили восемь снарядов калибром 152 мм по Пантелеймоновке.

Ранее в этот день стало известно о гибели жительницы Донецка в результате обстрела Петровского района города украинскими войсками. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что женщина 1983 года рождения была смертельно ранена при ночном обстреле.

Кроме того, в субботу сообщалось, что украинские военные обстреляли населенный пункт Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив одну ракету «Точка-У». Информации о пострадавших не приводилось.

В последние недели украинские ВС усиленно атакуют Донецк и другие населенные пункты республики. Накануне, 24 июня, стало известно, что ребенок, пострадавший в результате обстрела Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины, умер в больнице.

Как рассказали пленные украинские военные, командование ВСУ отдает приказы стрелять по своим же солдатам. В частности, речь идет о случаях, когда бойцы сдаются в плен российским военным.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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