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Путин сообщил о размещении 200 ядерных боезапасов НАТО в Европе

Путин: в Европе США хранят в Европе 200 ядерных боезапасов НАТО
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Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin
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США разместили на территории европейских государств 200 ядерных тактических боезапасов НАТО. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских», — заявил он на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В свою очередь, белорусский лидер призвал Москву помочь республике с подготовкой зеркального ответа на потенциальную угрозу с Запада.

Президент России объяснил, что не видит необходимости в немедленном реагировании. Со своей стороны он предложил дооснастить самолёты Су-25 из арсенала ВС Беларуси с условием, что это будет происходить на российских заводах. Такой вариант, по словам Путина, оптимален для обеспечения безопасности Союзного государства и, возможно, других стран ОДКБ.

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